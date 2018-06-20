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Медведев обсудил с депутатами предложения по пенсионной реформе

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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание, на котором обсуждались предложения в рамках проекта об изменениях в пенсионном законодательстве.

В нем приняли участие представители администрации президента России, руководство Госудумы и партии «Единая Россия», а также представители финансово-экономического и социального блоков правительства, говорится в сообщении на сайте кабмина.

14 июня правительство рассмотрело вопрос об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет с тем, чтобы обеспечить рост пенсий темпами, опережающими инфляцию.

Реформу планируют завершить к 2034 году. Переходный период должен начаться в 2019 году. Изменения затронут работоспособных мужчин начиная с 1959 года рождения и женщин с 1964 года рождения. 16 июня законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не затягивать с внесением изменений в пенсионное законодательство. По ее мнению, закон о повышении пенсионного возраста должен быть принят осенью текущего года. При этом верхняя палата парламента будет отслеживать дискуссию в обществе по данному законопроекту и рассмотрит конструктивные предложения.

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