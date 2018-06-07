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Набиуллина оценила инфляционные последствия решений правительства

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Фото: РИА НОВОСТИ/Владимир Астапкович
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Краткосрочное ускорение инфляции выше 4% возможно при реализации новых мер политики правительства РФ. Об этом глава Банк России Эльвира Нибиуллина заявила в ходе выступления на проходящем в Санкт-Петербурге Международном финансовом конгрессе.

По словам главы ЦБ, в ведомстве понимают, что для того, чтобы не наносить вред экономическому росту, не всегда разумно пытаться этого избежать.

«Но если эти отклонения будут, то они не будут носить масштабного характера и будут краткосрочными, инфляция будет возвращаться назад к 4%», — цитирует Нибиуллину RNS.

Глава ЦБ заверила, что проводимая кабмином денежно-кредитная политика поможет экономике страны справиться с турбулентностью.

По ее мнению, финансовая система России стала устойчивее за последние четыре года, пишет «Ридус».

Набиуллина заявила также, что Центробанк не собирается повышать ключевую ставку. Вместо этого регулятор рассматривает ее более медленное снижение.

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