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ЦБ не собирается повышать ключевую ставку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Центробанк не собирается повышать ключевую ставку, напротив, рассматривается ее более медленное снижение. С таким заявлением выступила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе дискуссии на Международном финансовом конгрессе.

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Она напомнила, что ЦБ проводит «умеренно жесткую политику», несмотря на снижение ставок.

«Мы можем пока обойтись без повышения ставки. Мы можем чуть медленнее снижать ставку, если понадобится», — приводит «РИА Новости» слова Набиуллиной.

Глава Банка России добавила, что в ЦБ пока не видят риска повышения ключевой ставки.

Заседание регулятора по вопросам процентной политики состоится 15 июня. В настоящий момент ключевая ставка составляет 7,25% годовых. На предыдущем совещании, прошедшем в конце апреля, совет директоров оставил ставку неизменной.

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