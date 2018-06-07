ЦБ не собирается повышать ключевую ставку

Центробанк не собирается повышать ключевую ставку, напротив, рассматривается ее более медленное снижение. С таким заявлением выступила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе дискуссии на Международном финансовом конгрессе.

Она напомнила, что ЦБ проводит «умеренно жесткую политику», несмотря на снижение ставок.

«Мы можем пока обойтись без повышения ставки. Мы можем чуть медленнее снижать ставку, если понадобится», — приводит «РИА Новости» слова Набиуллиной.

Глава Банка России добавила, что в ЦБ пока не видят риска повышения ключевой ставки.

Заседание регулятора по вопросам процентной политики состоится 15 июня. В настоящий момент ключевая ставка составляет 7,25% годовых. На предыдущем совещании, прошедшем в конце апреля, совет директоров оставил ставку неизменной.