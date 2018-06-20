Матвиенко призвала не затягивать с изменением пенсионного возраста

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не затягивать с внесением изменений в пенсионное законодательство. По ее мнению, закон о повышении пенсионного возраста должен быть принят осенью текущего года.

При этом глава Совфеда отметила, что верхняя палата российского парламента будет внимательно отслеживать дискуссию в обществе по данному законопроекту, а все конструктивные предложения будут рассмотрены.

«Граждане вправе высказывать свою точку зрения. Формы ее выражения могут быть разные. Мы как законодатели будем следить за этой дискуссией», — цитирует Матвиенко ТАСС.

14 мая премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства объявил о грядущем повышении возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Сейчас эти цифры составляют 60 и 55 лет соответственно.

16 июня соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Государственную думу.

Ожидается, что изменения начнутся в следующем году и завершатся к 2034 году. По словам Медведева, это позволит повышать выплаты в среднем на 1 тыс. рублей ежегодно вместо текущей индексации на уровне 400–500 рублей в год.