Мужчина на автопогрузчике въехал в толпу людей в Китае

Один человек погиб и более десяти пострадали после того, как мужчина на автопогрузчике въехал в толпу людей Китае. Инцидент произошел около 7:20 по местному времени в понедельник, 25 июня, в городе Яньтай.

По информации городского Управления общественной безопасности, мужчина на автопогрузчике наехал на толпу людей недалеко от конечной станции в районе Чжифу. В Сети был опубликован ролик, в котором видно как авто врезается в стоящие на перекрестке машины, таранит дорожные заграждения и переворачивает автомобили. Короткое видео заканчивается стрельбой по водителю, который не подчинился полиции.

По информации ТАСС, за рулем оказался 45-летний уроженец города Суйхуа. Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее сообщалось, что автомобиль протаранил толпу людей, вылетев на пешеходный переход в одном из самых оживленных районов Токио — Синдхюку. В результате инцидента, который произошел утром 12 июня, пострадали шесть человек.