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Автомобиль въехал в ресторан в штате Нью-Йорк

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Фото: Twitter
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Автомобиль въехал в фасад ресторана в городе Мамаронек в штате Нью-Йорк, несколько человек пострадали. Об этом в воскресенье, 6 мая, рассказал портал Mamaroneck Daily Voice.

Инцидент произошел вечером в ресторане Enzo's Restaurant, сообщает «РИА Новости».

На место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи, пострадавших доставили в больницы.

27 апреля в Бирмингеме неизвестный мужчина протаранил толпу прихожан у местной мечети. В результате случившегося пострадали двое мужчин.

Отмечается, что двое двадцатилетних мужчин стояли у мечети Шах Джалал в Астоне, когда на них наехал серебристый автомобиль. После ДТП водитель скрылся.

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