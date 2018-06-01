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Грузовик въехал в толпу пешеходов в Манчестере

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Фото: Twitter.com
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В британском городе Манчестве грузовик наехал на пешеходов. Пять человек получили серьезные травмы.

Как сообщает Manchester Evening News, инцидент произошел в районе Траффорд-парк. Автомобиль с места происшествия скрылся. Полиция ведет его розыск.

По последним данным, в тяжелом состоянии госпитализированы пять человек.

Правоохранители перекрыли дорогу, где произошло ДТП. Отмечается, что оснований связывать произошедшее с терроризмом, нет.

21 мая сообщалось, что в Волгограде водитель авто протаранил семь машин. По словам медиков, у 24-летнего мужчины случился приступ эпилепсии, и он потерял сознание за рулем.

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