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Кортеж Порошенко сбил подростка в Киеве

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Фото: ТАСС/Петр Сивков
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Автомобиль из кортежа президента Украины Петра Порошенко сбил в Киеве 13-летнего велосипедиста.

По данным издания «Украинская правда», автомобиль Volkswagen наехал на подростка на нерегулируемом пешеходном переходе.

Инцидент произошел на улице Григоренко. Пострадавшего госпитализировали с переломами руки, ноги и черепно-мозговой травмой.

Как сообщили изданию в правоохранительных органах, в ДТП попала передовая машина сопровождения. Она ехала на расстоянии примерно в 1 км от машины, в которой находился Порошенко.

При этом в администрации украинского лидера сообщение не подтвердили.

«Это неправда. Данный автомобиль не является частью кортежа», — приводит агентство «Украинские новости» сообщение представителей Порошенко.

В марте сообщалось, что кортеж президента Украины сбил пенсионера в центре Киева. Пожилой мужчина перебегал дорогу на запрещающий сигнал регулировщика, в результате чего и попал под машину. Всю вину пострадавший взял на себя.

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