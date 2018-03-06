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Сбитый кортежем Порошенко пенсионер взял всю вину на себя

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Фото: РЕН ТВ
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Пенсионер, сбитый одной из машин президента Украины Петра Порошенко, взял всю вину на себя. Об этом изданию «Украинское время» заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

«Он пришел в себя и подтвердил, что сам нарушил правила», — сказал Аваков журналистам.

Он также уточнил, что пенсионера уже прооперировали, сейчас его состояние оценивается как нетяжелое.

Авария произошла во вторник, 6 марта, в 11:45 (12:45 мск) на пересечении улиц Шелковичная и Институтская в центре Киева. Регулировщик остановил движение на перекрестке, чтобы пропустить кортеж президента. В это время на дорогу выбежал мужчина, которого сбил один из президентских автомобилей на переходе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мужчина получил перелом ноги и сотрясение головного мозга.

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