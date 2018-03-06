Сбитый кортежем Порошенко пенсионер взял всю вину на себя

Пенсионер, сбитый одной из машин президента Украины Петра Порошенко, взял всю вину на себя. Об этом изданию «Украинское время» заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

«Он пришел в себя и подтвердил, что сам нарушил правила», — сказал Аваков журналистам.

Он также уточнил, что пенсионера уже прооперировали, сейчас его состояние оценивается как нетяжелое.

Авария произошла во вторник, 6 марта, в 11:45 (12:45 мск) на пересечении улиц Шелковичная и Институтская в центре Киева. Регулировщик остановил движение на перекрестке, чтобы пропустить кортеж президента. В это время на дорогу выбежал мужчина, которого сбил один из президентских автомобилей на переходе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мужчина получил перелом ноги и сотрясение головного мозга.