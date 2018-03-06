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По факту ДТП с кортежем Порошенко возбуждено уголовное дело

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Фото: ТАСС/Максим Никитин
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По факту ДТП в Киеве с участием кортежа президента Украины Петра Порошенко возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил пресс-секретарь нацполиции Украины Ярослав Тракало.

«Уголовное производство открыто по факту ДТП по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения»)», — цитирует Тракало агентство «РИА Новости».

Инцидент произошел 6 марта на пересечении улиц Шелковичная и Институтская в центре Киева. Утверждается, что 88-летний мужчина перебегал дорогу на запрещающий сигнал регулировщика, из-за чего попал под машину.

Несмотря на силу удара, пенсионер смог подняться самостоятельно, потерпевшего госпитализировали. Медики оценили его состояние как средней тяжести, мужчина получил перелом ноги и сотрясение головного мозга.

В МВД утверждают, что пострадавший признал факт нарушения им правил дорожного движения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, изъяты записи камер видеонаблюдения, опрашиваются свидетели. 

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