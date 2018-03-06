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В Башкирии женщина изрубила свою машину топором после нарушения ПДД

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Жительница Стерлитамака изрубила топором собственный автомобиль после того, как инспекторы ДПС остановили ее за нарушение правил дорожного движения (выезд на встречную полосу). Об этом рассказали в МВД по Башкирии.

Ранее в интернете появился ролик, на котором женщина выходит из машины Daewoo Matiz с топором в руках и начинает бить по переднему стеклу и дверям. Инспекторы пытаются проводить женщину к полицейскому автомобилю, после чего из иномарки выбегает ребенок.

«При составлении административного протокола женщина повела себя неадекватно и начала ломать автомобиль. Учитывая, что в салоне машины находился несовершеннолетний, полицейские потребовали от женщины прекратить данные действия. Однако она не подчинилась», — цитирует агентство «РИА Новости» представителя ведомства.

В отношении женщины составлены протоколы за невыполнение требований сотрудника полиции и выезд на встречную полосу. Материалы переданы для рассмотрения в суд. По словам источника агентства, во время инцидента женщина не находилась в состоянии алкогольного опьянения, при этом «вела себя очень неадекватно, это было похоже на психическое расстройство».

28 февраля было заведено уголовное дело против жителя Башкирии, который более двух недель удерживал в заложниках знакомого за долг в 700 тыс. рублей.

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