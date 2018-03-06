В Башкирии женщина изрубила свою машину топором после нарушения ПДД
Жительница Стерлитамака изрубила топором собственный автомобиль после того, как инспекторы ДПС остановили ее за нарушение правил дорожного движения (выезд на встречную полосу). Об этом рассказали в МВД по Башкирии.
Ранее в интернете появился ролик, на котором женщина выходит из машины Daewoo Matiz с топором в руках и начинает бить по переднему стеклу и дверям. Инспекторы пытаются проводить женщину к полицейскому автомобилю, после чего из иномарки выбегает ребенок.
«При составлении административного протокола женщина повела себя неадекватно и начала ломать автомобиль. Учитывая, что в салоне машины находился несовершеннолетний, полицейские потребовали от женщины прекратить данные действия. Однако она не подчинилась», — цитирует агентство «РИА Новости» представителя ведомства.
В отношении женщины составлены протоколы за невыполнение требований сотрудника полиции и выезд на встречную полосу. Материалы переданы для рассмотрения в суд. По словам источника агентства, во время инцидента женщина не находилась в состоянии алкогольного опьянения, при этом «вела себя очень неадекватно, это было похоже на психическое расстройство».
28 февраля было заведено уголовное дело против жителя Башкирии, который более двух недель удерживал в заложниках знакомого за долг в 700 тыс. рублей.