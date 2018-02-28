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Уголовное дело завели на водителя грузовика после ДТП в Башкирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Уголовное дело возбуждено в отношении водителя грузовика, въехавшего в автобус в Башкирии, в результате чего погибли девять человек, сообщает республиканское МВД.

«В отношении него (водителя грузовика) следственным подразделением отдела МВД России по Иглинскому району возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

По этой статье водителю грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, 27 февраля пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter, следовавший из Уфы в город Усть-Катав, столкнулся с грузовиком MAN. По данным полиции, в салоне микроавтобуса было 14 человек, на месте аварии погибли девять пассажиров. По предварительной версии, которую ранее озвучивал СК РФ, виновником ДТП является водитель грузовика, который не справился с управлением.

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