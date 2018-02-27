Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с жертвами в Башкортостане

Прокуратура Республики Башкортостан начала проверку обстоятельств ДТП у села Улу-Теляк, в котором погибли девять человек.

Надзорное ведомство оценит меры Госавтоинспекции по предупреждению аварийности, состояние участка дороги и законность поступков перевозчика. «Ход и результаты проверки находятся на личном контроле прокурора республики», — отмечается на официальном сайте ведомства.

По данным управления ГИБДД республики, пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter, следовавший из Уфы в город Усть-Катав, столкнулся с грузовиком MAN. В салоне автобуса могли находиться до 12 человек, девять погибли при столкновении.