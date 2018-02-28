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Житель Башкирии удерживал в плену приятеля за долг в 700 тыс. рублей

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Уголовное дело возбуждено против жителя Башкирии, который более двух недель удерживал в заложниках приятеля, задолжавшего ему 700 тыс. рублей. Статья — «Похищение человека с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с применением оружия».

Как установило следствие, 2 января фигурант дела встретился со своими знакомыми, среди которых был его должник. Мужчина несколько раз ударил приятеля, а затем выстрелил ему в ногу из травматического пистолета. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь, пошел в квартиру к своему кредитору, где находился вплоть до 17 января.

Подозреваемый задержан, он уже дал признательные показания. Решается вопрос о мере пресечения в отношении задержанного. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает ИА «МедиаКорСеть».

В начале февраля портал iz.ru сообщал о том, что жительница армянского города Егвард подозревается в удержании в заложниках 10-летней дочери своей знакомой. Причина — долг в $62 (30 тыс. армянских драмов). Женщине грозит до 10 лет тюрьмы.

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