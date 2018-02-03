Десятилетнюю девочку взяли в заложники в Армении из-за долга в $62

Жительница армянского города Егвард подозревается в удержании в заложниках десятилетней дочери своей знакомой из-за долга в $62 (30 тыс. армянских драмов). Об этом сообщается на сайте следственного комитета (СК) Армении.

По данным следователей, женщина «воспользовавшись сложившимися за многие годы между семьями близкими отношениями, обманом, под предлогом похода в магазин», заманила девочку к себе домой.

После этого она потребовала от матери девочки вернуть ей долг в 30 тыс. драмов, угрожая в обратном случае не отпустить ребенка, говорится в сообщении СК.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложника или удержание лица в качестве заложника, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего».

Подозреваемая в настоящее время задержана. Правоохранители проводят расследование. В случае подтверждения вины женщине может грозить до десяти лет тюремного срока.