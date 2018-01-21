Силовикам удалось освободить 30 заложников из отеля в Кабуле

Афганским силовикам на данный момент удалось спасти 30 человек из отеля Intercontinental Hotel в Кабуле, на который напали боевики.

Как сообщает местный телеканал Tolo, в здании все еще остаются люди, причем как граждане Афганистана, так и других стран.

Осада отеля продолжается уже около десяти часов. Ранее сообщалось, что в результате атаки погибли и пострадали не менее 35 человек.

В то же время силовикам удалось ликвидировать двух из четырех напавших на гостиницу террористов.

Напомним, группа вооруженных боевиков ворвалась в гостиницу вечером 20 января.