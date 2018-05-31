Прямой эфир

Нескольким школьникам стало плохо во время выступления Порошенко

0
Фото: пресс-служба президента Украины/president.gov.ua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нескольким школьникам стало плохо во время выступления президента Украины Петра Порошенко. Произошло это в Ямницком лицее Ивано-Франковской области, куда глава государства приехал на праздничную линейку.

Не на высоте
Почему в Донбассе начался новый виток боевых действий

«Нескольким детям стало плохо, несмотря на то что было обеспечено большое количество воды для питья и дети находились в тени до начала мероприятия», — цитирует представителя областной администрации Владимира Джигиту агентство УНН.

По предварительной информации, от теплового удара пострадали трое детей. Одному из них помог лично Порошенко, который отвел ребенка к медикам.

В конце марта солдат почетного караула потерял сознание во время выступления Порошенко по случаю годовщины национальной гвардии в Киевской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Неизвестные избили детей в Доме культуры под Киевом
Более 50 детей госпитализировали после отравления в украинской школе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017