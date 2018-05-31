Нескольким школьникам стало плохо во время выступления Порошенко

Нескольким школьникам стало плохо во время выступления президента Украины Петра Порошенко. Произошло это в Ямницком лицее Ивано-Франковской области, куда глава государства приехал на праздничную линейку.

«Нескольким детям стало плохо, несмотря на то что было обеспечено большое количество воды для питья и дети находились в тени до начала мероприятия», — цитирует представителя областной администрации Владимира Джигиту агентство УНН.

По предварительной информации, от теплового удара пострадали трое детей. Одному из них помог лично Порошенко, который отвел ребенка к медикам.

В конце марта солдат почетного караула потерял сознание во время выступления Порошенко по случаю годовщины национальной гвардии в Киевской области.