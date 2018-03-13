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Неизвестные избили детей в Доме культуры под Киевом

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Фото: РИА Новости
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Группа неизвестных напала на детей в Доме культуры в селе Старые Безрадичи Обуховского района Киевской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор учреждения Наталия Данчек.

По ее словам, инцидент произошел 7 марта после праздничного концерта в честь Международного женского дня.

Неизвестные в масках ворвались в Дом культуры и стали избивать «всех без разбора». Затем нападавшие скрылись с места происшествия.

«Синяки, гематомы, выбитые зубы, сотрясения мозга, кровь по залу и разбитая мебель — вот чем закончилось праздничное настроение», — написала Данчек.

Она отметила, что согласно одной из версий нападение являлось запланированной заказной акцией.

Данчек добавила, что после инцидента обратилась в правоохранительные органы. В настоящий момент ведется расследование.

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