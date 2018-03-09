Прямой эфир

В Киеве жестоко избили депутата рады от партии «Свобода»

0
Фото: wikipedia.org/Вадим Чуприна
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В центре Киева «до потери сознания» избили депутата Верховной рады от националистической партии «Свобода» Юрия Левченко. Об сообщил его однопартиец, депутат Киевсовета Святослав Кунтяк.

Инцидент произошел в центре Киева на Половецкой улице во время акции «за защиту имущества местных жителей».

По словам Кунтяка, у протестующих возник конфликт с рабочими, которые планировали демонтировать незаконно установленные гаражи.

«Наемники Кличко жестко (до потери сознания) избили народного депутата Юрия Левченко (еще и вплотную несколько раз прыснули в глаза из баллончика, теперь у него подозрение на ожог). Только что отвез его в больницу», — написал депутат горсовета на своей странице в Facebook.

При этом по данным полиции, которая и пресекла конфликт, парламентарии сами спровоцировали драку.

«Левченко и Кунтяк сами инициировали конфликт, попытавшись бросить бутылку с зажигательной смесью. В результате возникла потасовка, которую предотвратили правоохранители», — говорится в заявлении полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Протестующие в центре Киева ждут Порошенко
Кортеж Порошенко сбил пенсионера в центре Киева

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017