В Киеве жестоко избили депутата рады от партии «Свобода»

В центре Киева «до потери сознания» избили депутата Верховной рады от националистической партии «Свобода» Юрия Левченко. Об сообщил его однопартиец, депутат Киевсовета Святослав Кунтяк.

Инцидент произошел в центре Киева на Половецкой улице во время акции «за защиту имущества местных жителей».

По словам Кунтяка, у протестующих возник конфликт с рабочими, которые планировали демонтировать незаконно установленные гаражи.

«Наемники Кличко жестко (до потери сознания) избили народного депутата Юрия Левченко (еще и вплотную несколько раз прыснули в глаза из баллончика, теперь у него подозрение на ожог). Только что отвез его в больницу», — написал депутат горсовета на своей странице в Facebook.

При этом по данным полиции, которая и пресекла конфликт, парламентарии сами спровоцировали драку.

«Левченко и Кунтяк сами инициировали конфликт, попытавшись бросить бутылку с зажигательной смесью. В результате возникла потасовка, которую предотвратили правоохранители», — говорится в заявлении полиции.