В Петербурге пассажир такси до смерти избил водителя
В Санкт-Петербурге конфликт между таксистом и его пассажиром закончился гибелью первого. Об этом сообщает телеканал «78».
Инцидент произошел в Выборгском районе Северной столицы в ночь на 8 марта.
Отмечается, что словесная перепалка между 36-летним пассажиром и 54-летним водителем на проспекте Просвещения быстро переросла в драку.
«Пассажир набросился на таксиста и стал избивать его руками и ногами», –– отмечает телеканал.
От полученных травм водитель скончался на месте.
36-летнего мужчину задержали сотрудники полиции. В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия.
В феврале сообщалось, что в Москве таксист ударил пассажира ножом в грудь и скрылся с места происшествия. Пострадавший выжил.