В Петербурге пассажир такси до смерти избил водителя

В Санкт-Петербурге конфликт между таксистом и его пассажиром закончился гибелью первого. Об этом сообщает телеканал «78».

Инцидент произошел в Выборгском районе Северной столицы в ночь на 8 марта.

Отмечается, что словесная перепалка между 36-летним пассажиром и 54-летним водителем на проспекте Просвещения быстро переросла в драку.

«Пассажир набросился на таксиста и стал избивать его руками и ногами», –– отмечает телеканал.

От полученных травм водитель скончался на месте.

36-летнего мужчину задержали сотрудники полиции. В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия.

В феврале сообщалось, что в Москве таксист ударил пассажира ножом в грудь и скрылся с места происшествия. Пострадавший выжил.