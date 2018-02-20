Барменша в подмосковной Коломне избила до смерти посетителя кафе

Сотрудница кафе в подмосковной Коломне избила до смерти вора-рецидивиста в ходе конфликта. Информацию об этом распространил Следственный комитет во вторник, 20 февраля.

Отмечается, что барменша нанесла не менее пяти ударов и посетитель, упав, получил травму головы, от которой и скончался.

«17 февраля в одном из кафе города Коломны между сотрудницей кафе, которая работала барменом, и посетителем заведения произошел конфликт, переросший в драку», — цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.

Подозреваемая уже имеет условную судимость за избиение и теперь в отношении нее возбудили новое уголовное дело.

16 февраля австралийский лайнер был вынужден вернуться в порт из-за драки. Участницей конфликта оказалась 37-летняя россиянка. Женщина разбила бутылку из-под вина о голову 21-летнего парня.

Потасовка произошла на борту после вечеринки. Местные СМИ сообщили, что пассажиры поспорили из-за очереди в туалет.