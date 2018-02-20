Прямой эфир

Барменша в подмосковной Коломне избила до смерти посетителя кафе

0
Фото: Global Look Press/David Cooper
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудница кафе в подмосковной Коломне избила до смерти вора-рецидивиста в ходе конфликта. Информацию об этом распространил Следственный комитет во вторник, 20 февраля.

Отмечается, что барменша нанесла не менее пяти ударов и посетитель, упав, получил травму головы, от которой и скончался.

«17 февраля в одном из кафе города Коломны между сотрудницей кафе, которая работала барменом, и посетителем заведения произошел конфликт, переросший в драку», — цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.

Подозреваемая уже имеет условную судимость за избиение и теперь в отношении нее возбудили новое уголовное дело.

16 февраля австралийский лайнер был вынужден вернуться в порт из-за драки. Участницей конфликта оказалась 37-летняя россиянка. Женщина разбила бутылку из-под вина о голову 21-летнего парня.

Потасовка произошла на борту после вечеринки. Местные СМИ сообщили, что пассажиры поспорили из-за очереди в туалет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Драка произошла на встрече Грудинина с избирателями в Нижнем Новгороде
Потасовка со стрельбой произошла у одного из кафе Москвы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017