Драка произошла на встрече Грудинина с избирателями в Нижнем Новгороде

Встреча кандидата в президенты РФ Павла Грудинина с избирателями в Нижнем Новгороде не обошлась без драки. Мероприятие прошло в зале ДК «Железнодорожников».

Во время выступления зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина двое молодых людей поднялись с мест на задних рядах, они развернули плакат с текстом «Грудинин — национал-предатель», пишет «Коммерсантъ». Когда к нарушителям порядка подошли активисты КПРФ, произошла драка. В ходе потасовки провокаторов скрутили и отвели к дежурившим в здании ДК сотрудникам полиции.

Этот инцидент стал единственным во время этой встречи Грудинина, далее мероприятие прошло в соответствии с планом.

Портал iz.ru ранее сообщал, что большинство россиян узнали о кандидате Павле Грудинине из опросов.