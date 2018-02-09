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Драка произошла на встрече Грудинина с избирателями в Нижнем Новгороде

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Встреча кандидата в президенты РФ Павла Грудинина с избирателями в Нижнем Новгороде не обошлась без драки. Мероприятие прошло в зале ДК «Железнодорожников».

Во время выступления зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина двое молодых людей поднялись с мест на задних рядах, они развернули плакат с текстом «Грудинин — национал-предатель», пишет «Коммерсантъ». Когда к нарушителям порядка подошли активисты КПРФ, произошла драка. В ходе потасовки провокаторов скрутили и отвели к дежурившим в здании ДК сотрудникам полиции.

Этот инцидент стал единственным во время этой встречи Грудинина, далее мероприятие прошло в соответствии с планом.

Портал iz.ru ранее сообщал, что большинство россиян узнали о кандидате Павле Грудинине из опросов.

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