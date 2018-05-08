Более 50 детей госпитализировали после отравления в украинской школе

Более 50 детей с признаками отравления госпитализировали 8 мая в городе Черкассы в Центральной Украине. Всего в больницах оказался 51 ребенок, 11 из них в реанимации.

В Черкассы вылетает премьер-министр Владимир Гройсман, чтобы разобраться в ситуации на месте, о чем он сообщил через Twitter.

Вилітаю в Черкаси для з'ясування ситуації зі здоров'ям дітей. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 8 мая 2018 г.

Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений, сообщили ТАСС в управлении областной полиции.

Ранее, 8 мая, более 20 учеников школы в Черкассах потеряли сознание. Предварительный диагноз у пострадавших — отравление неизвестным веществом.

В апреле произошло массовое отравление воспитанников школы-интерната в Екатеринбурге. Пострадали 16 детей, все они обратились за медицинской помощью с жалобами на боль в области живота, рвоту и общее недомогание.