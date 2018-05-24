Порошенко на тепловозе открыл Бескидский железнодорожный тоннель

Президент Украины Петр Порошенко открыл в четверг, 24 мая, Бескидский железнодорожный тоннель во Львовской области, по этому случаю политик проехал в кабине машиниста первого поезда.

Во время выступления, посвященного открытию тоннеля, Порошенко отметил, что «Украина становится еще ближе к Европейскому союзу». «Это проект, благодаря которому Украина становится еще ближе к Европейскому союзу, а Евросоюз — к Украине», — написал украинский лидер в Facebook.

Также он назвал проект частью международного транспортного коридора, который идет по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины и дальше на восток.

Железнодорожный Бескидский тоннель — часть Львовской железной дороги, находится между станцией Бескид (Львовская область, Прикарпатье) и станцией Скотарское (Закарпатская область), передает ТАСС. В однопутном варианте его построили во времена Австро-Венгрии в 1886 году. Длина тоннеля — 1750 м.

Накануне президент Украины Петр Порошенко объявил в ходе визита в Николаев о создании в стране новых войск морской пехоты.