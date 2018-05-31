Джонни Депп попал в ДТП в Петербурге

Автомобиль, на котором ехал известный актер и музыкант Джонни Депп, врезался в дерево. Инцидент произошел в тот момент, когда машина выезжала из внутреннего двора отеля Four Seasons на Вознесенском проспекте, сообщает «Пятый канал».

29 мая Джонни Депп прибыл в Москву для выступления с группой Hollywood Vampires в СК «Олимпийский». В состав группы голливудского актера и музыканта входят Элис Купер и гитарист Aerosmith Джо Перри.

Джонни Депп побывал в Мавзолее Ленина на Красной площади, а также посетил музей-квартиру Владимира Маяковского.