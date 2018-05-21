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Водитель в Волгограде протаранил семь машин из-за приступа эпилепсии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Водитель в Волгограде протаранил семь автомобилей, после того как потерял сознание из-за приступа эпилепсии. Об этом сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

ДТП произошло утром 21 мая в Советском районе города на Электролесовской улице. 24-летний водитель автомобиля Renault Duster, находясь за рулем, потерял сознание из-за приступа эпилепсии, в результате чего автомобиль протаранил четыре припаркованные у обочина машины и выкатился на встречную полосу, где столкнулся еще с двумя автомобилями. После этого машина откатилась на свою обочину и врезалась в грузовик, сообщает сайт kp.ru.

В результате аварии пострадал 61-летний пассажир Renault Duster. В полиции проверяют законность выдачи водительского удостоверения мужчине. В ведомстве пояснили, что «эпилепсия является препятствием в выдаче водительских прав».

В марте в результате массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве один человек погиб и семеро пострадали.

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