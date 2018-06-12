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Автомобиль въехал в толпу людей в Токио

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Фото: Global Look Press/Carsten Rehder/dpa
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Автомобиль протаранил толпу людей, вылетев на пешеходный переход в одном из самых оживленных районов Токио – Синдхюку.

По последним данным пострадали шесть человек. Состояние двоих оценивается как тяжелое.

Как сообщает телеканал NHK, инцидент произошел утром примерно в 08:40, когда многие шли на работу от железнодорожной станции Такаданобата.

Неподалеку от нее также расположены кампусы известных японских университетов Васэда и женского университета Гакусюин.

По факту аварии задержан 52-летний водитель авто. Мужчина на допросе заявил, что перепутал педали тормоза и газа.

В начале июня сообщалось, что в британском городе Манчестере грузовик наехал на пешеходов. Пять человек получили серьезные травмы. Водитель с места аварии скрылся.

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