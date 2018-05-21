В США автомобиль въехал в здание ресторана

В американском штате Северная Каролина легковой автомобиль въехал в здание местного ресторана.

Инцидент произошел в городе Бессемер. По данным телеканала WSPA, погибли два человека, одной из которых оказалась помощница местного шерифа.

Позже выяснилось, что за рулем легковушки находился отец погибшей. Мужчина задержан.

Точное количество пострадавших не уточняется, однако известно, что все они госпитализированы. По данным полиции, злоумышленник умышленно направил свое авто в здание. Мотивы преступления неизвестны.

Ранее 13 мая в Германии 81-летний мужчина наехал на своей машине на группу велосипедистов.