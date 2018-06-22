Андрей Ватутин: «ЦСКА необходимы только точечные усиления»

Сезон-2017/18 сложился для флагмана российского баскетбола — ПБК ЦСКА — довольно противоречиво. Клуб в седьмой раз подряд стал чемпионом Единой лиги ВТБ и уверенно занял первое место в регулярном сезоне Евролиги. Одновременно с этим армейцы провалили белградский «Финал четырех». Главный трофей европейского баскетбола уехал в Мадрид, а игроки, тренеры и руководство московской команды попали под шквал критики.

В интервью корреспонденту «Известий» Тимуру Ганееву президент ЦСКА Андрей Ватутин проанализировал итоги завершившегося сезона, объяснил действия тренера армейцев Димитриса Итудиса и рассказал о планах команды на межсезонье.

— Как бы вы охарактеризовали прошедший сезон?

— Понятно, что есть разочарование. Даже не итогом «Финала четырех», а в большей степени тем, как беззубо мы там выглядели. Как я говорил ранее, задачей на сезон являлся выход в «Финал четырех» Евролиги и победа в Единой лиге, но смена формата заставила нас говорить просто о двух «Финалах четырех». Мы отлично провели регулярку Евролиги, достаточно уверенно прошли плей-офф, но в Белграде случился провал. Потом в Москве наш клуб снова стал чемпионом Единой лиги. Недооценивать этот турнир не стоит — после испанского чемпионата это второе соревнование Европы по уровню и конкурентоспособности команд и мастерству игроков. При этом совершенно ясно, что главный турнир для ЦСКА — это Евролига.

— Что сейчас, по окончании сезона, можно сказать о подписании клубом Серхио Родригеса, Отелло Хантера, Лео Вестерманна, Уилла Клайберна и Виктора Радда? Это было оправданно?

— Уверен, болельщики и специалисты высоко оценят игру Родригеса, Хантера и Клайберна. Надо понимать, что эти ребята — не Леброны или Кобе. Баскетболисты, способные тащить на себе команду и выдавать блестящие матчи изо дня в день, играют в NBA. Но наши новички доказали, что являются игроками высочайшего европейского класса. Оценить Вестерманна сложно, потому что его сезон уже в ноябре был сломан тяжелой и нелепой травмой бедра, которая привела к проблемам со спиной и, как результат, операции. При этом, напомню, год назад Лео был заметной фигурой в «Жальгирисе», а на замену ему выходил блеснувший в этом сезоне Пангос. Что касается Радда, это было временное решение, на котором настаивал тренерский штаб, потому я не вижу смысла вдаваться в оценки.

— Пять очков и в целом невразумительная игра Родригеса в матче с «Реалом» стали для вас разочарованием? Многие считают, что лидеры команды и такие высокооплачиваемые игроки, как он, должны проявлять себя именно в решающих играх.

— Во-первых, вы прекрасно понимаете, что Родригес — не прирожденный бомбардир, хоть и способен выдавать высокие цифры результативности. Он не тот игрок, который может вести игру самостоятельно. Хотя ему и пришлось многое брать на себя в серии плей-офф Евролиги с «Химками», когда у нас отсутствовал травмированный Де Коло. Во-вторых, в матче с «Реалом» ниже своих способностей выступили многие высокооплачиваемые и не очень игроки нашей команды. Это вызвано комплексом причин, и я не хотел бы углубляться во все подробности. Играют не деньги, а люди. Отвечая на любой вопрос, я никогда не буду критиковать своих игроков, могу только похвалить. Критика — для внутреннего пользования.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— В контракте Лео Вестерманна есть опция продления. Намерены ли вы ей воспользоваться или француз покинет команду?

— У нас есть время, чтобы принять решение. Торопиться смысла нет. Лео отличный человек, он хочет остаться в ЦСКА, но и нам предстоит всё еще раз взвесить.

— Хоть раз в ходе сезона вы сожалели, что отпустили Аарона Джексона? По нашей информации, игрок был готов остаться в ЦСКА до подписания Вестерманна.

— Не стоит рассуждать категориями «что было бы, если…». Не про Джексона конкретно сейчас будет сказано, но вы рассуждаете фамилиями, а я знаю, сколько стоит тот или иной контракт и есть ли у нас такие средства в бюджете. В целом ваша информация верна — так же, как она верна в отношении практически любого баскетболиста, выступавшего в форме ЦСКА. Поверьте, играть в нашей команде хочет каждый. Я рад, что мы сохранили с Аароном отличные отношения, он внимательно следит за нами, выказывает симпатию клубу в соцсетях, мы постоянно обмениваемся сообщениями.

— Удивились, когда он дебютировал в NBA?

— Только порадовался. Меня ничто не удивляет в NBA. Там менеджеры часто делают вроде бы неожиданные ходы, которые на самом деле продиктованы конкретными нуждами команды. «Хьюстон» очень внимательно следит за европейским рынком. У нас хорошие взаимоотношения с генменеджером клуба Дэрриллом Мори, он гостил у нас несколько лет назад. В составе «Рокетс» есть и еще один известный российским болельщикам баскетболист — Джеральд Грин, который вроде бы не был суперзвездой в годы выступлений за «Локо» и «Красные Крылья», но при этом стал постоянным игроком ротации в плей-офф NBA.

— ЦСКА провел еще один сезон без классического центрового. Многие считают, что именно «большого парня» армейцам вновь не хватило в «Финале четырех». Что вы думаете об этом?

— «Песня про большого» безостановочно поется с тех пор, как из ЦСКА уехал Саша Каун. И здесь все объясняется двумя взаимосвязанными факторами. Во-первых, центровые — штучный товар. Лучшие играют за океаном, а чтобы «попасть» в парня вроде Экпе Удоха, необходимо в том числе везение. Во-вторых, схема защиты нашей команды подразумевает подвижность «больших», их умение играть на сменах. Классический тяжелый центровой может разрушить систему. В любом случае это вопрос философии тренера, который предпочитает, скажем так, общий размер команды, а не габариты на определенной позиции.

— Какие выводы вы сделали для себя после поражения в Белграде?

— Лишний раз убедился, насколько суров формат «Финала четырех». Что касается мыслей по действиям тренеров, менеджмента и команды — извините, оставлю это в качестве внутренней информации. Вы же понимаете, что публично я говорю лишь то, что хочу сказать. И иногда то, что хотят услышать (смеется).

— В прошлом году вы говорили, что решение о формировании команды во многом зависит от решения Милоша Теодосича. Как обстоят дела в этом году?

— Этим летом практически все ключевые игроки связаны действующими контрактами. ЦСКА необходимы только точечные усиления.

— Продление контракта с Никитой Курбановым прокомментировал Димитрис Итудис. Говорит ли это о том, что тренер остается в команде на следующий год?

— Контракт Димитриса Итудиса действует до окончания сезона-2018/19.

— У вас уже был предметный разговор с главным тренером по итогам сезона? Понятно, что деталей вы раскрывать не можете. Но вы пытались узнать, почему тайм-ауты в Белграде проводил Де Коло, а не сам Димитрис Итудис?

— Конечно, мы разговаривали. И не раз. Вы правы, я не могу раскрывать детали. Надеюсь, вы понимаете: любая похвала или хула может повлиять на отношения с людьми, построение команды на следующий сезон, ее мотивацию. Отмечу одно: когда игрок активно ведет себя в тайм-ауте, это не значит, что он замещает главного тренера, руководит командой вместо него. Такая «активность изнутри» радует, когда команде необходимы не столько тактические перестановки, сколько психологическая встряска. Скажем, в нашем чемпионском сезоне свое веское слово в паузах часто говорил Милош Теодосич. Поймите, если кто-то на площадке ведет себя эмоционально, бьет себя кулаком в грудь, целует клубную эмблему и прочее — это еще не значит, что сумма этих действий автоматически сделает этого игрока лидером в раздевалке и авторитетом для всех. Я не говорю о ком-то конкретно, это снова абстрактный пример.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Де Коло в этом году стал лидером раздевалки, стал много общаться с партнерами в неформальной обстановке и не замыкаться в себе. Вы заметили эту трансформацию?

— Нандо, безусловно, стал настоящим ветераном ЦСКА. Не в смысле возраста, а в смысле привязанности, преданности клубу. Возможно, со стороны он кажется закрытым, но на деле он очень внимателен ко всему, к каждой детали. Он перфекционист во всем, чувствует себя лидером, показывает это на деле и требует отдачи от других. И это здорово. По окончании сезона мы именно по его инициативе около двух часов обсуждали, как сделать ЦСКА лучше. Был очень содержательный разговор.

— Вы наверняка знакомы с мнением президента «Автодора» Владимира Родионова, заявившего, что российский баскетбол находится на пороге катастрофы. Он считает, что у нас большие проблемы с подготовкой резерва и через три-четыре года в национальной команде произойдет болезненная смена поколений, которая приведет к очень печальным результатам. Согласны?

— Сумма заслуг и возраст Владимира Евстафьевича позволяют ему давать любые, в том числе и эмоциональные оценки. Ваше дело — прислушиваться к ним или нет. Я бы не стал говорить столь категорично. Здесь есть два момента. Во-первых, будущее национальной команды во многом зависит не от среднего уровня всех игроков поколения, а от появления одного или двух самородков вроде Кириленко, Хряпы или Шведа. Во-вторых, у нас в стране есть хорошие ребята среди 18–20-летних. Надеюсь, они сумеют проявить себя. В первую очередь, это забота РФБ, и федерация делает хорошие шаги по подготовке резерва. Надо не критиковать, а помогать. Есть и еще один момент. Низко оценивая общий уровень, Владимир Евстафьевич зачастую хвалит своих воспитанников.

— ЦСКА подготовил множество игроков для Суперлиги. Но почему молодые таланты не подтягивают к главной команде? После ухода Ивана Стребкова никто из воспитанников клуба так и не появился в ротации Итудиса...

— В этом сезоне с командой регулярно тренировались Астапкович, Малейко, Гаврилов, Лопатин, Хоменко и Востриков, а Ганькевич даже успел дебютировать в Евролиге. Это, кстати, создавало немалые трудности Андрею Мальцеву, которому порой было тяжело готовиться к матчам Суперлиги. Кстати, Лопатин, Астапкович и Гаврилов ушли в отпуск намного позже остальных ребят из ЦСКА-2 — они работали с основой вплоть до московского «Финала четырех». И, кстати, из нашей «молодежки» вышло множество игроков не только Суперлиги, но и Единой лиги.

— Михаил Кулагин был одним из лучших в матче с «Жальгирисом» в «Финале четырех», но весь сезон, откровенно говоря, провел на скамейке. Как обстоят дела с его контрактом? Останется ли он в клубе или вы готовы отпустить его, чтобы он полностью реализовал свой талант, как это сделал его брат?

— У Михаила действующий контракт. Уверен, в ЦСКА у него есть все условия для реализации таланта. Если вы посмотрите на цифры, Кулагин играет все больше из года в год — и по количеству матчей, и по игровому времени. Вероятно, болельщикам и самому Михаилу хочется большего, но, поверьте, никаких искусственных препятствий для этого нет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Ситуация с Виктором Хряпой вновь будет решаться ближе к старту сезона или клуб уже готов продлить контракт капитана?

— В контракте Виктора есть опция на следующий сезон. Решение еще не принято, и я не готов говорить о том, когда это случится.

— Тот же вопрос — про Виталия Фридзона. Клуб заинтересован в том, чтобы игрок остался?

— Тот же ответ.

— Известны ли сроки восстановления Андрея Воронцевича? Как в целом оцените его сезон?

— Сезон у Андрея получился неоднозначным. Безусловно, он способен на большее, и мы рассчитываем увидеть Воронцевича на новом, более высоком уровне. Следующий сезон для него будет очень сложным, но я верю, что он справится. Что касается восстановления, это не математика, и точные цифры никто не скажет. Надеемся, ничто не помешает ему присоединиться к команде на предсезонном сборе.

— Какие планы на межсезонье? Возможно ли проведение игр с командами NBA? Намечается ли поездка в Китай?

— Окончательно утвержденного расписания пока нет. Дальних вояжей мы не планируем — подготовка пройдет в Европе. Точно можно сказать только то, что мы вновь примем участие в домашнем Кубке Гомельского в конце сентября.

— Новый сезон Евролиги команда проведет на «Мегаспорте» или есть какие-то альтернативы?

— Матчи Евролиги в следующем сезоне пройдут на паркете «Мегаспорта» — нам там комфортно, администрация арены чутко слушает наши пожелания и во всем старается помогать.

— Как оцените организацию ваших матчей? Удалось добиться какого-то прогресса?

— Думаю, об этом нужно спросить прежде всего болельщиков. Раз вы так формулируете вопрос, наверное, прогресс заметен. По цифрам, если отбросить домашние матчи Евролиги в УСК ЦСКА, скажу, что наша посещаемость выросла в среднем примерно на тысячу человек. Мы действительно сделали много нового и интересного в прошедшем сезоне. Не только в плане предматчевых шоу, но и в организации «игрового дня» — в работе со зрителями на арене, взаимодействии в соцсетях, работе клубного телевидения.

Фото: Михаил Сербин

— Конкуренция с «Химками», которые также устраивали шоу перед матчами Евролиги, пошла на пользу клубу?

— Конкуренция всегда идет на пользу, это лучший двигатель прогресса. Стараемся искать пути развития, новые ходы — вне зависимости от того, добавляют ли в подобных вопросах наши коллеги.

— Алексей Швед побил практически все бомбардирские рекорды Евролиги. Ожидали от него такой игры, когда он возвращался из NBA? Не жалеете, что не пошли на его условия и игрок не вернулся в ЦСКА?

— По возвращении из NBA Алексей действительно добавил в стабильности, стал показывать, что готов быть настоящим лидером команды. Трансформация его игры была хорошо заметна в ходе нынешнего сезона. А жалеть ни о чем не стоит, поскольку каждый ход обусловлен множеством серьезных и актуальных причин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Как считаете, стоит ему вновь попробовать свои силы за океаном? Или с его отъездом российский баскетбол заметно потеряет?

— Уверен, у Алексея может получиться в NBA — здесь, как часто говорят, важно найти свою команду и тренера. Да, он является яркой звездой и в России, и в Европе, но мне будет интересно следить за ним в форме любого клуба. И это будет только его решение, в моих советах он точно не нуждается.

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