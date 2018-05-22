«Словенский бриллиант» Евролиги

Мадридский «Реал» стал 10-кратным чемпионом Евролиги. В финале «Королевский клуб» обыграл прошлогоднего чемпиона турецкий «Фенербахче» — 85:80. ЦСКА в матче за третье место уступил литовскому «Жальгирису» и полностью смазал впечатление от этого сезона. Самым ценным игроком (MVP) «Финала четырех» был признан 19-летний словенец Лука Дончич, для которого эти игры, скорее всего, стали последними в Евролиге.

ЦСКА в пятый раз в своей истории занял четвертое место в Евролиге. Этот результат является провалом для московского клуба, который каждый год ставит перед собой максимальные цели. Об этом уже заявил президент армейцев Андрей Ватутин.

Решающей для ЦСКА стала полуфинальная игра с «Реалом». Армейцы считались фаворитами этой пары, что и подтвердили в первой четверти, создав себе комфортное преимущество в счете — +10. Но «Реал» буквально за две минуты отыграл этот гандикап, вышел вперед и больше не дал армейцам себя догнать. Москвичей выбила из колеи травма Андрея Воронцевича, полученная в начале матча, а также провал в третьей четверти, когда лидеры коллектива Нандо Де Коло, Кори Хиггинс, Серхио Родригес и Уилл Клайберн на четверых реализовали лишь один из 12 бросков.

— Кори Хиггинс стал лидером ЦСКА в этом сезоне, великолепно провел первую четверть с «Реалом» (12 очков), и мне сложно понять, почему потом команда перестала строить атаки через него, а лидерство в нападении перешло к Уиллу Клайберну, — заявил «Известиям» экс-тренер сборной России Борис Соколовский. — Форвард мазал бросок за броском, показав удручающую статистику (2/12 двухочковых). После нескольких промахов американца надо было строить атаку через других игроков, но этого не произошло. В этой ситуации очень сложно понять Димитриса Итудиса. Я считаю, что он отличный тренер, но в этот вечер он не был похож сам на себя. Возможно, приболел или испытывал какие-то другие проблемы, но Димитрис не давал своей команде привычной энергетики.

Кроме того, в ротации ЦСКА явно не хватало и классического центрового, считает Борис Соколовский. Основные «большие» армейцев Кайл Хайнс и Отелло Хантер начали выступать на позиции пятого номера только после переезда в Европу.

— У «Реала» в этом году подобрался более сбалансированный состав, чем у ЦСКА, — отметил он. — Помимо великолепных снайперов, у мадридцев есть такие габаритные исполнители, как Валтер Тавареш (рост 221 см), Густаво Айон (208 см) и Энтони Рэндольф (211 см). Эти игроки создали ЦСКА очень серьезные проблемы, не позволив им практически ничего забить из-под кольца. Стоит констатировать, что ЦСКА вновь не хватило классического центрового. При всем уважении и моей симпатии к Хайнсу (198 см) и Хантеру (203), армейцы должны иметь в своем ростере хотя бы одного топового «большого», чтобы иметь план Б в таких ответственных играх.

«Реал» не считался фаворитом «Финала четырех»-2017/18. В регулярном сезоне команда заняла только пятое место, а в серии плей-офф с большим трудом преодолела сопротивление греческого «Панатинаикоса» (3:1). Но после победы над ЦСКА подопечные Пабло Ласо вышли окрыленными на матч с «Фенербахче» и довольно уверенно победили действующего чемпиона. Героями встречи стал экс-форвард «Нижнего Новгорода» Трей Томпкинс и главный вундеркинд европейского баскетбола Лука Дончич.

Словенец набрал в финале 15 очков, 4 передачи и 3 подбора и был признан MVP «Финала четырех» — самым молодым в истории турнира. Днем ранее Дончич был признан MVP сезона-2017/18 Евролиги. В 32 матчах сезона он набирал в среднем 16,1 очка, 4,9 подбора, 4,3 передачи, 1,1 перехвата и 21,7 балла за эффективность действий.

— Дончич — бриллиант европейского баскетбола, — отметил Борис Соколовский. — То, как он действовал в «Финале четырех», где все игроки находятся под колоссальным давлением, говорит, что он готов в новому шагу в своей карьере. Могу сказать, что в России тоже есть много талантливых баскетболистов, которые при должном уровне доверия могли бы повторить успехи Дончича. Увы, наши топ-клубы не часто подпускают своих воспитанников к основной команде, не говоря уже об игровом времени.

По мнению двукратного чемпиона Евролиги в составе ЦСКА словенца Матьяжа Смодиша, скорее всего, Лука Дончич будет выбран под первым-вторым номером драфта NBA-2018.

— Безусловно, Лука готов к выступлению в NBA и наверняка будет выбран под первым или вторым номером драфта, — заявил «Известиям» Матьяж Смодиш. — Не исключаю, что этого игрока захочет увидеть в своих рядах главный тренер «Финикса» Игорь Кокошков, который успешно тренировал Дончича в сборной Словении и знает его высокий потенциал. «Финикс» получил право первого выбора на драфте новичков, поэтому такое решение выглядит логичным. Но возможны разные варианты. В любом случае у Дончича наверняка получится проявить свои лучшие качества за океаном — в любой команде.

Драфт НБА – 2018 пройдет 21 июня в Бруклине.

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