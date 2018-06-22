Обмен Мозгова: новые перспективы или выкуп контракта

«Шарлотт» и «Бруклин» договорились об обмене, в результате которого российский центровой Тимофей Мозгов перейдет в «Хорнетс», а Дуайт Ховард — в «Нетс». По условиям сделки «Шарлотт» получит за свою главную звезду право выбора во втором раунде драфта NBA в 2018 и 2021 годах, а также денежную компенсацию. «Бруклин», в свою очередь, сэкономит $17 млн в сезоне-2019/20 и следующим летом получит возможность подписать два максимальных контракта. Это позволит клубу российского бизнесмена Михаила Прохорова вернуться в борьбу за место в плей-офф Восточной конференции.

Для Тимофея Мозгова сейчас хороши любые перемены. В прошедшем сезоне 31-летний центровой потерял место в ротации «Бруклина» — россиянин отыграл лишь 31 матч, в среднем проводя на площадке 11,6 минуты, набирая 4,2 очка, 0,4 передачи и 3,2 подбора. Ранее в интервью «Известиям» чемпион NBA рассказал, что не получил от главного тренера «Нетс» Кенни Эткинсона никаких вразумительных объяснений, почему он был лишен игрового времени.

— Мы с оптимизмом восприняли этот трейд, — сказал «Известиям» официальный представитель Тимофея Мозгова в НБА Станислав Рыжов. — Но о перспективах Тимофея в новой команде можно будет говорить только после того, как сделка будет оформлена официально (это произойдет 6 июля. — «Известия»). На ближайшее время у меня намечена встреча с руководством «Шарлотт». Хотя я думаю, что драфт NBA-2018, который состоится 22 июня, приоткроет нам истинные причины этого обмена.

В «Шарлотт» Тимофей Мозгов, возможно, получит еще одну возможность произвести впечатление на тренера и заново начать карьеру в системе, которая подойдет ему больше. К тому же новый генеральный менеджер «Хорнетс» Митч Капчак высоко ценит талант российского центрового. Именно он два года назад привел российского игрока в «Лейкерс» — во многом из-за этого решения опытный менеджер был уволен из калифорнийской команды. Нынешним летом Митч Капчак присоединился к «Шарлотт». И первым же его шагом стало возвращение Тимофея Мозгова в свою команду.

— Очевидно, что Капчак сыграл важную роль в обмене, — пояснил Станислав Рыжов. — Глупо это отрицать. Не знаю, о чем они говорили с генеральным менеджером «Бруклина» Шоном Марксом, но экономическая часть сделки была важной составляющей этого трейда (благодаря нему «Шарлотт» избежит выплаты налога на роскошь. — «Известия»).

Тем не менее не исключен и вариант, при котором новый клуб Тимофея Мозгова, владельцем которого является легендарный в прошлом баскетболист, шестикратный чемпион NBA Майкл Джордан, выкупит контракт игрока.

— Всё возможно. NBA — это в первую очередь бизнес, — отметил Станислав Рыжов. — Тут не до сантиментов.

Если «Шарлотт» все-таки решит досрочно выкупить контракт центрового, Тимофей Мозгов станет свободным агентом и сможет перейти в любую команду мира, не ограничиваясь клубами NBA. При этом россиянин гарантированно получит от клуба все деньги согласно контракту — соглашение рассчитано на два сезона, за которые он заработает $32,7 млн.

Тимофей Мозгов начал свой путь в NBA летом 2010 года, подписав трехлетний контракт с «Нью-Йорком». Главный тренер «Никс» Майк Д’Антони верил в талант россиянина и предоставлял ему довольно много игрового времени. В конце января 2011 года баскетболист сделал первый дабл-дабл в своей заокеанской карьере, набрав 23 очка и 14 подборов в игре против «Детройта».

Через месяц Тимофей Мозгов перешел в «Денвер» в результате крупной сделки с участием знаменитого американского форварда Кармело Энтони. Следующие два года он с переменным успехом боролся за позицию стартового центрового «Наггетс». В 213 матчах российский центровой 101 раз выходил в стартовой пятерке. В апреле 2014 года Тимофей Мозгов сыграл, возможно, свой лучший матч в NBA, набрав 23 очка, 29 подборов, 3 передачи и 3 блокшота в игре против «Голден Стэйт».

В следующем сезоне россиянин с первых же игр стал выходить в стартовом составе команды, но в январе был обменян в «Кливленд». В плей-офф-2015 Тимофей Мозгов был основным центровым «Кавальерс» и принял участие во всех 20 матчах команды, который тогда руководил экс-тренер сборной России Дэвид Блатт. В четвертой игре финала он набрал 28 очков и 10 подборов. Баскетболист был одним из лучших игроков этой финальной серии, но его команда в итоге уступила чемпионский титул «Голден Стэйт».

В ходе следующего сезона баскетболист выпал из стартовой пятерки «Кливленда», завершив сезон со средними показателями 6,3 очка и 4,4 подбора за встречу. В плей-офф он проводил на площадке по шесть минут за игру. В финале НБА 2016 года «Кливленду» удалось взять реванш и победить «Уорриорз» в упорной семиматчевой серии, а Тимофей Мозгов и выступавший с ним Саша Каун стали первыми россиянами, выигравшими чемпионский Кубок Ларри О’Брайана.

Летом 2016 года Тимофей Мозгов подписал четырехлетний контракт с «Лейкрес» на сумму $65 млн. Команда хорошо начала сезон и какое-то время шла в зоне плей-офф. Но в начале 2017-го ее результаты резко ухудшились, и российского центрового постепенно убрали из ротации. Летом игрок перешел в «Бруклин», где эта история повторилась вновь.

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