Швед грозит армейцам

Определились участники решающего матча «Финала четырех» Единой лиги ВТБ сезона 2017/18. В рамках 1/2 финала московский ЦСКА одержал уверенную победу над петербургским «Зенитом» (84:67). Казанский УНИКС уступил подмосковным «Химкам» (71:76). Таким образом, вне зависимости от итогов финальной игры оба клуба сыграют в Евролиге 2018/19: ЦСКА — как обладатель лицензии А, «Химки» — как сильнейшая команда турнира, не обладающая подобной привилегией.

В первом полуфинале реальной борьбы не получилось. Испанский разыгрывающий ЦСКА Серхио Родригес поймал кураж, набрав 21 очко в первой половине матча, а армейцы ушли на большой перерыв с комфортной разницей «+14». Петербургский клуб подвела слабая реализация дальних (33%) и средних (41%) бросков, огромное количество потерь (21) и отсутствие фирменных быстрых прорывов. К середине второй четверти зенитовцы набрали всего 10 очков. В матчах с ЦСКА такое недопустимо.

В интервью «Известиям» генеральный директор «Зенита» Игорь Оноков признался, что на сегодняшний день класс команд несопоставим.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Игра ЦСКА–«Зенит»

— У нас получилось далеко не всё, чего мы хотели, — заявил «Известиям» Игорь Оноков. — Мы дали ЦСКА поймать свой ритм игры, обрести уверенность. В такой ситуации эта команда превращается в машину, которую невозможно остановить. Игроки «Зенита» были очень скованы в первой половине и расслабились только ближе к концу встречи. Теперь нам надо забыть эту игру и настраиваться на матч за третье место. Бронза будет достойным результатом сезона. Медаль есть медаль. Будущее главного тренера Василия Карасева? Это решение будет принимать совет директоров, который соберется в июне.

По окончании игры капитан ЦСКА Виктор Хряпа отметил, что обновленный формат определения победителя турнира устраивает далеко не всех.

— В первой четверти обе команды долго не могли забить, все игроки испытывали волнение, — сказал Виктор Хряпа. — Цена ошибки в «Финале четырех» очень высока. Однако на седьмой-восьмой минуте мы нащупали свою игру и стали действовать в привычном стиле, забили несколько важных бросков и сумели оторваться от соперника. Во второй половине мы хорошо защищались, росла разница в счете и зрителям могло показаться, что мы очень легко одержали эту победу. Но это впечатление обманчиво. Мы внимательно играли все 40 минут и не позволили себе расслабиться до самого конца. Что касается формата «Финала четырех», то для зрителей и любителей баскетбола это настоящий праздник. Четыре команды собираются в одном месте, блестящая организация, красивое шоу… Но для баскетболистов слишком многое стоит на кону. Старания всего сезона сводится к одному-двум матчам. Со спортивной точки зрения полноценный плей-офф гораздо привлекательнее.

Во втором полуфинале случилась гораздо более напряженная борьба. УНИКС держал «Химки» на расстоянии удара вплоть до четвертой четверти, но в последней десятиминутке решающее слово оказалось за лидером подмосковного клуба Алексеем Шведом. Защитник сборной России забросил несколько ключевых трехочковых. Всего же на счету Алексея 36 очков. Это — новый рекорд турнира по набранным в одном матче плей-офф очкам (предыдущее достижение — 35 очков — было установлено экс-игроком «Химок» Тайризом Райсом в 2016 году). В последние две минуты игроки казанского клуба организовали отчаянную погоню, воспользовавшись потерями соперников, но в итоге «Химкам» всё же удалось удержать преимущество.

По мнению генерального директора «Химок» Павла Астахова, команда затратила много сил, но успеет восстановиться к финальной игре.

— Мы должны были спокойно выиграть с разницей в 15–17 очков, но в концовке допустили несколько необязательных потерь и чуть не упустили свое колоссальное преимущество, — сказал «Известиям» Павел Астахов. — Но я счастлив, что победа всё же осталась за нами. Все ребята молодцы. Алексей Швед выдал очередную суперигру. Без сомнения, он MVP сезона. Теперь надо восстановиться и показать отличную игру в финале. Мы должны отблагодарить своих болельщиков долгожданной победой в турнире.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Игра «Химки»–УНИКС

Агент Алексея Шведа Обрад Фимич отметил, что вне зависимости от итогов финала Алексей Швед должен получить награду самого ценного игрока (MVP) сезона.

— Если не считать нервную концовку, «Химки» провели великолепный матч, — сказал Обрад Фимич. — Рад, что команда вышла в Евролигу, а Алексей Швед вновь показал свой высокий уровень, побил очередной рекорд Единой лиги. У «Химок» и Единой лиги богатый актив в его лице. Если он получит звание MVP сезона, это будет победа всего российского баскетбола. Баскетболисты УНИКС отлично защищались, но тренер «Химок» Барцокас выбрал правильную тактику. Отдал мяч Шведу и не ограничивал своего лидера в принятии решений. Уедет ли Швед в НБА? Я был в «Тревизо Кэмп», где собирались все генеральные менеджеры клубов NBA. Безусловно, меня спрашивали про Шведа и его контракт. У него действующее соглашение с «Химками». Закончится сезон, мы встретимся с руководством подмосковного клуба и спокойно обсудим ситуацию. Думаю, пока Леша думает только о финале Единой лиги и том, как победить ЦСКА.

Несмотря на это, капитан УНИКСа Антон Понкрашов считает, что его команда не опустит руки и будет биться в матче за третье место.

— Сложно сказать, почему мы дали соперникам набрать так много очков в четвертой четверти, — отметил Антон Понкрашов. — Будем анализировать и искать причины этого провала. Сейчас же могу сказать, что когда Алексей Швед выдает такую игру, остановить его практически невозможно. Безусловно, это тяжелое поражение. Испытываю большую обиду и расстройство. Судьба путевки в Евролигу решилась в одном матче. Матч за третье место? Он важен для нас. Мы хотим отблагодарить болельщиков, которые весь сезон поддерживали нас. И в трудные, и в счастливые минуты.

Финал и матч за бронзовые медали состоится в воскресенье, 10 июня.

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