Коммунальщиков судят в Новосибирской области за гибель детей в яме

В Новосибирской области начался суд над сотрудниками коммунального предприятия, которых обвиняют в гибели двух детей. Мальчики провалились в котлован и утонули.

По данным следствия, 11-летний школьник в Колывани забрал шестилетнего брата из детского сада, вместе они возвращались домой мимо котлована, заполненного водой. Глубина ямы превышала 2 м. Мальчики упали в котлован, не смогли самостоятельно выбраться и утонули. В ходе расследования было установлено, что сотрудники коммунального предприятия не засыпали яму после ремонтных работ и не выставили ограждения. Руководитель предприятия был арестован, а главы Колывани и Колыванского района ушли в отставку, пишет vn.ru.

Обвинения в трагедии также предъявлены мастеру водопроводного участка. Уголовное дело по факту халатности и нарушения правил безопасности при проведении строительных работ начали рассматривать в суде.