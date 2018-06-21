Медведев провел совещание по изменениям в пенсионном законодательстве

Премьер–министр РФ Дмитрий Медведев провел совещание с представителями администрации президента, депутатами Госдумы и партии «Единая Россия», на котором обсуждались предложения по изменению пенсионного законодательства. В совещании также приняли участие представители финансово-экономического и социального блоков правительства, отмечается на сайте кабмина.

Что обсудили с премьером

«Обсуждались предложения, содержащиеся во внесенном в Госдуму проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», — говорится в сообщении.

Кроме того, участники совещания обсудили вопросы занятости, трудоустройства молодых специалистов и гарантии наличия работы для представителей старшего поколения.

Предложение о повышении пенсионного возраста в РФ

14 июня Дмитрий Медведев объявил о решении повысить пенсионный возраст на 5 лет для мужчин и на 8 — для женщин.

Повышение будет происходить поэтапно и начнется в 2019 году. Реформа завершится к 2034 году. Мера позволит ежегодно повышать пенсии нынешним пенсионерам на 1 тыс. рублей. Для обсуждения реформы в Госдуме создадут специальную рабочую группу.

Рассмотрение изменений в законе о пенсиях комитетом Госдумы по труду

Комитет Госдумы по труду и социальной политике рассмотрит изменения после обсуждения в регионах, которое будет происходить в течение месяца.

Позиция Совета Федерации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко накануне призвала не затягивать с внесением изменений в пенсионное законодательство. Она заявила, что закон о повышении пенсионного возраста должен быть принят осенью текущего года. По ее словам, обсуждать и корректировать предложение правительства нужно, но принимать закон необходимо в этом году.

Отношение президента к повышению пенсионного возраста

19 июня пресс–секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства в ближайшее время не планирует встречаться с правительством для обсуждения пенсионной реформы.

«Еще раз повторяю, президент в этом обсуждении не принимает участия», — отметил представитель Кремля в понедельник, 18 июня. По словам Пескова, «окончательных очертаний реформы, которая будет проведена, пока не видно».