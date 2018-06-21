Прямой эфир

Медведев провел совещание по изменениям в пенсионном законодательстве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер–министр РФ Дмитрий Медведев провел совещание с представителями администрации президента, депутатами Госдумы и партии «Единая Россия», на котором обсуждались предложения по изменению пенсионного законодательства. В совещании также приняли участие представители финансово-экономического и социального блоков правительства, отмечается на сайте кабмина.

Дорога в долгожители
Чем обернется повышение пенсионного возраста для россиян

Что обсудили с премьером

«Обсуждались предложения, содержащиеся во внесенном в Госдуму проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», — говорится в сообщении.

Кроме того, участники совещания обсудили вопросы занятости, трудоустройства молодых специалистов и гарантии наличия работы для представителей старшего поколения.

Предложение о повышении пенсионного возраста в РФ

14 июня Дмитрий Медведев объявил о решении повысить пенсионный возраст на 5 лет для мужчин и на 8 — для женщин.

Повышение будет происходить поэтапно и начнется в 2019 году. Реформа завершится к 2034 году. Мера позволит ежегодно повышать пенсии нынешним пенсионерам на 1 тыс. рублей. Для обсуждения реформы в Госдуме создадут специальную рабочую группу.

Рассмотрение изменений в законе о пенсиях комитетом Госдумы по труду

Комитет Госдумы по труду и социальной политике рассмотрит изменения после обсуждения в регионах, которое будет происходить в течение месяца. 

Позиция Совета Федерации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко накануне призвала не затягивать с внесением изменений в пенсионное законодательство. Она заявила, что закон о повышении пенсионного возраста должен быть принят осенью текущего года. По ее словам, обсуждать и корректировать предложение правительства нужно, но принимать закон необходимо в этом году.

Отношение президента к повышению пенсионного возраста

19 июня пресс–секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства в ближайшее время не планирует встречаться с правительством для обсуждения пенсионной реформы.

«Еще раз повторяю, президент в этом обсуждении не принимает участия», — отметил представитель Кремля в понедельник, 18 июня. По словам Пескова, «окончательных очертаний реформы, которая будет проведена, пока не видно».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россиянам предпенсионного возраста предложат программы активной занятости
В Госдуме обозначили сроки рассмотрения закона о пенсионной реформе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017