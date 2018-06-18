Песков рассказал о работе правительства над пенсионной реформой

Пресс–секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о предстоящей пенсионной реформе сообщил, что данным вопросом занимается правительство.

На вопрос, будет ли план реформы, представленный премьер–министром, меняться, Песков указал, что «этим вопросом занимается правительство».

«Еще раз повторяю, президент в этом обсуждении не принимает участия», — отметил представитель Кремля в понедельник, 18 июня.

По словам Пескова, «окончательных очертаний реформы, которая будет проведена, пока не видно».

«Обсуждение ведется в правительстве и Госдуме. Естественно в администрации президента получают информацию о ходе этой работы. Но ни АП, ни президент не являются участниками этой работы», – напомнил Песков.

«Пока преждевременно обращаться к президенту», — добавил он.

14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о решении повысить пенсионный возраст — на 5 лет для мужчин и 8 — для женщин.

Повышение будет происходить поэтапно и начнется в 2019 году. Реформа завершится к 2034 году. Эта мера позволит ежегодно повышать пенсии нынешним пенсионерам на 1 тыс. рублей. Для обсуждения реформы в Госдуме создадут специальную рабочую группу.