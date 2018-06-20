В Госдуме предложили объявить выходной в честь выхода России в плей-офф ЧМ-2018

Член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) и вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев предложили сделать выходной для россиян в случае, если сборная страны по футболу выйдет в плей-офф чемпионата мира с первого места в группе A.

Такую инициативу он объяснил тем, что в это время будет объявлен официальный день отдыха для всех футболистов перед 1/8 финала, пишет Sport24.

«Вот можно было бы сделать для россиян этот день выходным в честь подобного события», — сказал депутат.

Лебедев добавил, что окончательное решение по данному вопросу примет российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

19 июня в Санкт-Петербурге на чемпионате мира по футболу сборная России обыграла команду Египта со счетом 3:1. В результате россияне впервые в новейшей истории страны вышли в плей-офф мирового первенства. Последний раз сделать это удавалось сборной СССР в 1986 году.

После матча российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что смотрел встречу сборной России с командой Египта вместе с главой правительства Белоруссии Андреем Кобяковым, и поздравил россиян с победой.