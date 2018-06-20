Собянин и Воробьев угостили детей мороженым в подмосковном лагере

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев угостили детей мороженым во время визита в детский оздоровительно-образовательный центр «Юнармеец».

Чиновники сыграли с отдыхающими в футбол, после чего угостили их «Богородским пломбиром», изготовленным на Ногинском хладокомбинате. В ходе общения с детьми Собянин пообещал, что дети из Подмосковья смогут бесплатно посещать московские музеи, парки и усадьбы летом. Также столичный градоначальник совместно с подмосковным губернатором создадут совместный координационный совет по контролю за детским отдыхом в лагерях Московского региона, пишет агентство городских новостей «Москва».

Каждую смену в лагере «Юнармеец», который находится на большой территории в сосново-березовом лесу, отдыхают порядка 320 человек, из них 67% являются жителями Московской области, а 33% — москвичи.

За лето в оздоровительно-образовательном центре отдохнут 1208 детей, 509 из которых приедут туда по льготным путевкам. Всего запланированы четыре тематические смены, продолжительность каждой из которых составляет 21 день: «Доброволец», «Шаг вперед», «Дружба без границ» и «В ногу со временем», сообщает телеканал «360». Каждая смена предусматривает квесты, фестивали, игры и мастер-классы.

Лагерь открыли в 1985 году, а в 2014 году его передали из ведения Министерства обороны РФ в собственность Щелковского района Подмосковья. Первая летняя смена открылась в июне 2015 года, пишет РИАМО.

Ранее В 2017 году Минобрнауки РФ разработало новые меры по обеспечению безопасности детского отдыха.