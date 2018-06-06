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Новые зоны отдыха откроют в Москве к августу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Находящиеся на реконструкции семь зон отдыха в Москве откроют для посещения в июле–августе этого года, рассказал глава объединения административно-технических инспекций Москвы Дмитрий Семёнов.

Всего в Москве существуют 125 зон отдыха, отметил он, указав, что к эксплуатации допущены 118, передает «РИА Новости».

Среди реконструируемых объектов, в частности, пруды №3–6 на территории ВДНХ, Большой Очаковский пруд, Удальцовские пруды, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Реконструкции проводятся по графику работ, основные мероприятия завершатся к середине августа, резюмировал Семёнов.

Более 100 зон отдыха у воды открылись в Москве 1 июня, 24 мая Роспотребнадзор по столице принял в эксплуатацию 30 зон отдыха, включая три с купанием и 27 — без купания.

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