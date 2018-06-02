Благоустройство улиц Москвы завершат к концу лета

Благоустройство улиц в центре Москвы завершат к 25 августа, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

В настоящее время работы ведутся на территории таких комплексов, как улица Лесная с семью переулками, Кадашевские переулки и квартал в Спасоглинищевском переулке, пишет «Газета.ру»

Кроме того, к началу августа будет переделан вход в парк Горького со стороны Ленинского проспекта. Там появится пешеходно-прогулочная зона с архитектурно-художественной подсветкой и различными элементами досуга. На пару недель раньше завершится благоустройство подходов к ВДНХ, которое затрагивает 12 улиц и переулков.

Ранее сообщалось, что в день рождения поэта Александра Пушкина, 6 июня, в парках, скверах и на улицах Москвы можно будет встретить его виртуальных двойников.