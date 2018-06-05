Благоустройство улицы Солянка завершилось в Москве

Комплексное благоустройство улицы Солянка и Солянского проезда завершилось в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков во вторник, 5 июня.

За время работ по благоустройству рабочие провели реконструкцию ливневой канализации и отремонтировали инженерные коммуникации: водопровод, газопровод и тепловые сети. Кроме того, в ходе работ специалисты убрали 5,5 тыс. м воздушных линий связи в новые траншеи кабельной канализации протяженностью больше 1,2 тыс. м. Также в зоне благоустройства было установлено около 90 кабельных колодцев, чтобы при необходимости можно было провести ремонтные работы без масштабных разрытий, сообщает сетевое издание m24.ru.

Помимо этого, рабочие на четной стороне Солянского проезда расширили и вымостили гранитной плиткой пешеходную часть на площади порядка 6,5 тыс. кв. м, а также установили больше 70 опор для фонарей с энергосберегающими лампами. Также было обустроено 2,5 тыс. кв. м газонов, появились скамейки и информационные стелы. Кроме того, по словам Бирюкова, в рамках благоустройства на улице Солянка и Солянском проезде оптимизировали ширину полос движения.

Благоустройство улиц в центре Москвы завершат к 25 августа. Также к началу августа будет переделан вход в парк Горького со стороны Ленинского проспекта.