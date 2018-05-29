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В Кузьминках 30 дворов благоустроят на деньги от платных парковок

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Более 30 дворовых территорий в Кузьминках планируют благоустроить на средства, полученные от платных парковок, сообщила пресс-служба Московского паркинга.

«В списке дворов, где будут проведены соответствующие мероприятия, 32 адреса», — цитирует сообщение АГН «Москва».

В ходе работ по благоустройству на средства от парковок отремонтируют асфальт, заменят бордюры, положат новый газон. Кроме того, будут созданы детские и спортивные площадки.

Отмечается, что в начале 2018 года префектуры города получили от платных парковок порядка 4,2 млрд рублей. Эти средства распределены по районам столицы.

13 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что лично проконтролирует реализацию проекта парка в районе Бутово на юго-западе столицы.

Градоначальник отметил, что строительство парка планируется завершить до конца лета.

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