Состояние благоустроенных дворов и парков в России проверят до 1 июля

В ходе масштабной проверки, которая завершится 1 июля, Минстрой оценит реальное состояние благоустроенных дворов, парков и общественных пространств. Об этом сообщил «Известиям» замглавы Минстроя Андрей Чибис. Мониторинг проводится впервые. Задача ведомства не просто изучить, как сейчас выглядят дворы и детские площадки, но также понять, как они пережили зиму.

Минстрой запускает проверки, в ходе которых выявит состояние благоустроенных объектов — дворов, общественных пространств, парков и скверов. Анализ проведут поэтапно, но полностью его завершат к 1 июля, рассказал «Известиям» замглавы Минстроя Андрей Чибис.

Сотрудники министерства будут выезжать на место и сверять отчеты с настоящим положением дел. Ведомство уже столкнулось со случаем в Кемеровской области, где фотографию двора скорректировали в Photoshop: детской площадке дорисовали покрытие. Минстрой оштрафует администрацию Тисульского района с требованием вернуть часть субсидий. Кроме того, Минстрой планирует запустить кампанию общественного контроля, чтобы о проблеме могли сообщать граждане.

Всего по итогам 2017 года на реализацию проекта было направлено 56,5 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 24,47 млрд рублей, из региональных бюджетов — 20,77 млрд рублей, из местных — 10,07 млрд рублей. Средства граждан и других заинтересованных лиц, например бизнеса, ассоциаций, составили 1,19 млрд рублей, следует из материалов Минстроя (есть у «Известий»). Самой высокой стоимость ремонта дворов оказалась в Оренбургской области (10,7 млн рублей). Самой низкой — в Республике Хакасия, Курской и Костромской областях (около 0,4 млн рублей), рассказали «Известиям» в Минстрое.

По словам Андрея Чибиса, министерство не ожидает проблемы с завышением смет, так как стоимость работ утверждалась после экспертизы каждого проекта. Разница в стоимости обустройства дворов связана в первую очередь с различным набором проводимых мероприятий. В каждом дворе должен быть выполнен минимальный перечень работ: ремонт проездов, тротуаров, освещения, установка лавочек и урн. Это недорого, поэтому есть города и даже целые регионы, которые предпочитали следовать только минимальному перечню. Хотя с точки зрения министерства, это небесспорный подход, подчеркнул замминистра.

Чиновник привел пример дворов в Курской области: обустроен один проезд перед типовым домом, стоят две-три лавочки и пара урн. А в Оренбурге местные власти пошли по совершенно другому сценарию: выбирались самые большие дворы, объединяющие несколько территорий больших многоэтажных комплексов.

Самая высокая стоимость общественных пространств сложилась в Самарской области (252 млн рублей), самая низкая — в Псковской области (0,65 млн рублей). Дороже всего обходятся набережные из-за дорогостоящего берегоукрепления. Наименее затратным стало благоустройство площадей: как правило, это небольшие территории с простым рельефом. Что касается парков, то самая высокая стоимость зафиксирована в Краснодарском крае (35,5 млн рублей), самая низкая — в Республике Карелия (0,3 млн рублей).

Генеральный директор агентства стратегического развития «Центр» Сергей Георгиевский отметил, что многие муниципалитеты и регионы впервые сталкиваются с необходимостью проведения такого благоустройства, для них это в некотором роде эксперимент. Важно каждый год проводить работу над ошибками и пополнять реестр лучших городских практик, чтобы понимать, какие из них эффективные, а какие нет, с учетом климатических условий, считает он.

Генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин считает, что для дальнейшей реализации программы важно понимать, насколько востребованы созданные общественные пространства и как детские площадки пережили зиму. Кроме того, необходимо проверить факты недостоверной отчетности, хотя массовых злоупотреблений с подделкой отчетов о проделанной работе эксперт не ожидает.