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Парк в Строгинской пойме в Москве открыли после благоустройства

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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В Москве после комплексного благоустройства открылся парк в Строгинской пойме. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В парке обустроили пять детских и 12 спортивных площадок, в которых есть безопасные уличные тренажеры, горки, качели, детские городки, песочницы. Помимо этого, в парке обустроили 3,6 тыс. кв. м покрытия из гранитной высевки и больше 7,3 тыс. кв. м велодорожек, сообщает сетевое издание m24.ru. Также там появились дорожки и тропинки, вымощенные плиткой на общей площади 13,2 тыс. кв. м.

По словам Бирюкова, после проведения комплексного благоустройства, начатого в 2017 году, парк в Строгинской пойме стал более удобным для семейного отдыха и занятий спортом.

В мае мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте работ по благоустройству китайского парка в столице.

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