Прямой эфир

Онлайн–касса заработала на сайте парка «Зарядье»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Электронные билеты для посещения комплексов и музеев «Зарядья» можно приобрести на сайте парка. Желающим предлагаются билеты в медиакомплексы «Машина времени» и «Полет».

Директор парка Павел Трехлеб отметил, что на сайте парка в онлайн–кассе в разделе «Афиша» можно купить билеты в ледяную пещеру, подземный археологический музей, на экскурсии и лекции, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В ближайшее время ассортимент электронных билетов расширят, добавил он.

Для приобретения билетов необходимо пройти регистрацию на сайте «Зарядья», используя аккаунт в социальных сетях или адрес электронной почты.

К середине лета в столичном парке «Зарядье» появится филармония.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число гостей парка «Зарядье» в выходные выросло в 2,5 раза
Парк «Зарядье» станет главной площадкой экологической акции «Час Земли»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017