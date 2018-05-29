Онлайн–касса заработала на сайте парка «Зарядье»

Электронные билеты для посещения комплексов и музеев «Зарядья» можно приобрести на сайте парка. Желающим предлагаются билеты в медиакомплексы «Машина времени» и «Полет».

Директор парка Павел Трехлеб отметил, что на сайте парка в онлайн–кассе в разделе «Афиша» можно купить билеты в ледяную пещеру, подземный археологический музей, на экскурсии и лекции, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В ближайшее время ассортимент электронных билетов расширят, добавил он.

Для приобретения билетов необходимо пройти регистрацию на сайте «Зарядья», используя аккаунт в социальных сетях или адрес электронной почты.

К середине лета в столичном парке «Зарядье» появится филармония.