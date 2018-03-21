Парк «Зарядье» станет главной площадкой экологической акции «Час Земли»

Парк «Зарядье» станет главной площадкой международной экологической акции «Час Земли», которая пройдет 24 марта. Всего в этом мероприятии примут участие 14 столичных парков. Об этом в среду сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Площадка рядом с павильоном «Купол» в парке «Зарядье» станет эпицентром акции: с 19:00 там начнутся выступления аниматоров и диджеев. Посетителям вручат флажки и светонакопительные браслеты.



Столица России участвует в акции «Час Земли» уже в десятый раз, отметили в пресс-службе Мосгорпарка. «В этом году в парках с 20:30 до 21:30 отключат декоративную подсветку, иллюминацию и освещение входных групп», — цитирует пресс-службу сетевое издание m24.ru.

Так, парк Победы на Поклонной горе в рамках акции погасит на главной аллее подсветку памятных стел фронтам и флотам Великой Отечественной войны, парк Горького погасит подсветку главного входа на час.

В парке «Сокольники» выключат освещение входной группы, Фонтанной и Фестивальной площадей, аллеи арок, а также Золотого, Оленьего и Собачьего прудов. В Измайловском парке на время отключат подсветку входных групп, малого и большого колеса обозрения, а также других световых элементов. Освещение входных групп выключат Московский зоопарк и Бабушкинский парк.



Декоративную подсветку отключат также в Лианозовском парке, на территории усадьбы Воронцово и в других московских парках.