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Мультимедийный аттракцион «Полет над Россией» запустят в парке «Зарядье»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В столичном парке «Зарядье» в текущем году запустят мультимедийный аттракцион «Полет над Россией». Об этом в среду сообщил директор парка Павел Трехлеб.

По словам Трехлеба, в рамках аттракциона организаторы расскажут об основных локациях России. Партнером парка по контентной части аттракциона станет «Первый канал», с которым было сотрудничество при подготовке «Полета над Москвой».

«Полет над Россией» будет проходить в том же зале, что и «Полет над Москвой» и также будет содержать необычные звуковые и motion-эффекты, пишет сетевое издание m24.ru.

Напомним, парк «Зарядье» открыли в сентябре прошлого года у стен Кремля на месте гостиницы «Россия». Территория парка разделена на четыре ландшафтные зоны, где находятся уникальные сооружения — «Парящий мост», «Медиацентр», «Флорариум» и другие. На завершающей стадии находится обустройство ледяной пещеры в парке «Зарядье» площадью около 1 тыс. кв. м, которая расположена в павильоне «Заповедное посольство».

В конце августа в парке «Зарядье» планируется провести климатический форум – 2018.

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