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Москву в прошлом году посетили почти 5 млн иностранных туристов

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Фото: ТАСС/Антон Подгайко
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Москва была самым популярным регионом России среди иностранных туристов в 2017 году.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В прошлом году Москва была самым популярным регионом России среди иностранцев. Почти 5 млн туристов посмотрели обновленный центр, парк «Зарядье», посетили фестивали», — написал он в Twitter.

Собянин добавил, что в этом году благодаря чемпионату мира по футболу 2018 года гостей будет еще больше.

В январе мэр заявлял, что в 2017 году число туристов, в том числе российских, посетивших Москву, выросло на 13% — в мегаполисе побывали 21,6 млн человек.

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