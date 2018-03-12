Москву в прошлом году посетили почти 5 млн иностранных туристов

Москва была самым популярным регионом России среди иностранных туристов в 2017 году.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В прошлом году Москва была самым популярным регионом России среди иностранцев. Почти 5 млн туристов посмотрели обновленный центр, парк «Зарядье», посетили фестивали», — написал он в Twitter.

В прошлом году Москва была самым популярным регионом России среди иностранцев. Почти 5 млн туристов посмотрели обновленный центр, парк #Зарядье, посетили фестивали. В этом году благодаря #ЧМ2018 гостей будет еще больше. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) March 11, 2018

Собянин добавил, что в этом году благодаря чемпионату мира по футболу 2018 года гостей будет еще больше.

В январе мэр заявлял, что в 2017 году число туристов, в том числе российских, посетивших Москву, выросло на 13% — в мегаполисе побывали 21,6 млн человек.