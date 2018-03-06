Опубликовано видео из ледяной пещеры в «Зарядье»

Обустройство ледяной пещеры в парке «Зарядье» площадью около 1 тыс. кв. м — расположена в павильоне «Заповедное посольство» — находится на завершающей стадии. Об этом во вторник сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам чиновника, аналога этому уникальному объекту в стране пока нет. Он подчеркнул, что в пещере постоянно будет поддерживаться температура –5 градусов, то есть летом здесь будет прохладно, а зимой — теплее, чем на улице.

Для намораживания снега и льда в пещере смонтировали около 13,7 км трубок из нержавеющей стали, по которым течет хладагент, для чего потребовалось порядка 35 т воды, пишет сетевое издание m24.ru.

Общая площадь пещеры составляет 350 кв. м, высота — около 6 м.

Телеканал «Звезда» опубликовал видео того, как объект будет выглядеть изнутри.