Климатический форум – 2018 планируют провести в парке «Зарядье»

В столичном парке «Зарядье» в конце августа планируется провести климатический форум – 2018. Об этом во вторник сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский на заседании международного экспертного совета при правительстве города.

«Следующее заседание, в расширенном составе, состоится в рамках климатического форума в конце августа 2018 года, который, скорее всего, пройдет в парке «Зарядье», — цитирует Кульбачевского агентство городских новостей «Москва».

Организатором форума является департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы. На мероприятие съедется расширенный состав Первого Международного совета по экологии, добавил Кульбачевский.

В прошлом году форум проводили в Центральном выставочном зале «Манеж». В работе приняли участие 7 тыс. общественных и коммерческих организаций и представителей органов власти из 17 стран мира.