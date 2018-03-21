Подсветка почти 2 тыс. зданий погаснет в Москве в «Час Земли»

Около 2 тыс. зданий в столице отключат подсветку в «Час земли» 24 марта с 20:30 до 21:30. Об этом сообщил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

По его словам, число участников экологической акции с каждым годом все увеличивается. Так, в 2015 году подсветку отключали около 800 зданий, в 2016 году – 1,5 тыс. зданий, в 2017 – 1,7 тыс. зданий. В этом году этот показатель составляет 1,9 тыс. зданий. Кульбачевский отметил, что в 2017 году подсветку на своих фасадах отключали в Московском Кремле, храме Христа Спасителя, в Большом театре, на стадионе «Лужники», в Совете Федерации и Госдуме, на зданиях на улицах Тверская и Новый Арбат, на павильонах ВДНХ, Останкинской башне и некоторых башнях «Москва Сити», сообщает агентство городских новостей «Москва». В этом году подсветку отключат том числе и объекты в парке «Зарядье», МЦК, основные здания «Москва Сити».

«Час Земли» - международная экологическая акция, инициированная WWF в 2007 году, призывающая людей по всему миру выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушного отношения к будущему планеты. Акция ежегодно проводится в одну из последних суббот марта.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в 2017 году акция «Час Земли» побила рекорд по числу стран-участниц.